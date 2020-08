Auto vliegt uit de bocht en in water op Elleboog: bestuurder spoorloos

BREDA - Een auto is vrijdagochtend uit de bocht gevlogen op de Elleboog. Het voertuig kwam hierdoor in het water aan de Moskesweg terecht. De bestuurder is spoorloos.

Vanochtend kwam er rond 05.15 uur een melding binnen bij de politie over een auto te water aan de Moskesweg. De hulpdiensten gingen met spoed ter plaatse. Eenmaal daar zagen zij dat de auto uit de bocht was gevlogen op de Elleboog. Dat gebeurt hier wel vaker.

Opmerkelijk was dat de bestuurder en/of andere inzittenden van de auto nergens te bekennen waren. De politie heeft ter plekke het een en ander onderzocht. De weg was tijdelijk afgesloten zodat de berger de auto uit het water kon takelen.