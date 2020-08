Snelheidsduivels maken opnieuw filmpje: motorrijders racen in 7 minuten van Willemstad naar Rotterdam

BREDA - De groep motorrijders die eerder deze week een levensgevaarlijke stunt uithaalde door binnen 11 minuten van Breda naar Rotterdam te rijden, hebben opnieuw een filmpje online geplaatst. Dit keer rijden ze in zo'n 7 minuten in het donker over de A29 van Willemstad naar Rotterdam.

Begin deze week werden er op verschillende websites beelden gedeeld van een levensgevaarlijke stunt. Op de beelden is te zien hoe een klein groepje motorrijders vanaf de Backer en Ruebweg in Breda de A16 op gaat en vervolgens met grote snelheid richting Rotterdam racet. Hoe hard de motorrijders precies gaan is niet te zien, maar gezien het tempo waarmee ze de afstand afleggen en het grote snelheidsverschil waarmee ze het andere verkeer passeren is het duidelijk dat de bestuurders de limiet ver overschrijden. Waarschijnlijk rijden ze voor grote delen van de rit ruim 200 kilometer per uur.

Nu heeft de groep motorrijders opnieuw een filmpje online gepost. Op video is te zien dat de snelheidsduivels bij knooppunt Hellegatsplein bij Willemstad beginnen. Binnen zo'n zeven minuten scheuren ze naar Rotterdam. Dit gaat opnieuw gepaard met extreem hoge snelheden.

De politie maakte maandag bekend de beelden ook gezien te hebben en opzoek te zijn naar de bestuurders. Daarom roepen zij getuigen op zich te melden. Ook is de politie haastig opzoek naar automobilisten met dashcam beelden. Op de online circulerende beelden is namelijk te zien dat de motorrijders veelvuldig auto's langs rechts inhaalden.