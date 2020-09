Man (48) mishandeld bij verkeersruzie: 'Er zijn meerdere tanden uit zijn mond geslagen'

BREDA - Een 48-jarige man uit Nieuwegein is zondagavond bij een verkeersruzie op de A16 fors mishandeld. De dader is een bestuurder van een auto met Frans kenteken. Deze verdachte is nog spoorloos. Het slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Het slachtoffer heeft aan de politie uitvoerig kunnen vertellen wat er is gebeurd. Het slachtoffer reed op de A58 op de linkerrijstrook. Hij zag dat achter hem een personenauto met Frans kenteken meerdere malen knipperde met zijn koplampen. Hij ging vervolgens naar de rechterrijstrook. Het Franse voertuig haalde hem links in en raakte daarbij zijn linkerachterwiel.

Het slachtoffer reed door in de richting van knooppunt Galder en sloeg rechtsaf richting Rotterdam. Hij zag dat de Franse auto hem volgde. Hij besloot daarom op de vluchtstrook ter hoogte van de afslag Breda/Rijsbergen te stoppen. De Fransman achter hem stopte toen ook. Het slachtoffer stapte uit en zag dat de andere bestuurder zijn voorbeeld volgde. Hij hoorde dat de Franse bestuurder hem luidkeels in het Engels en Frans uitschold.



Wat er toen gebeurde is de man voor een deel kwijt. Hij werd door een getuige bewusteloos met een opgezwollen gezicht naast zijn auto aangetroffen. Ook waren enkele tanden uit zijn mond geslagen. Zijn mobiele telefoons waren uit de auto gestolen. De Franse automobilist was nergens meer te bekennen.

Het slachtoffer heeft inmiddels aangifte gedaan. De recherche stelt een nader onderzoek in naar het geweldincident.