Vrouw gewond bij ongeval op kruispunt Backer en Ruebweg/Westerparklaan

BREDA - Twee auto's zijn zondagochtend met elkaar in botsing gekomen op de Backer en Ruebweg. Een oudere vrouw raakte bij het ongeval gewond.

Zondagochtend heeft er een botsing plaatsgevonden tussen twee auto's op het kruispunt van de Backer en Ruebweg met de Westerparklaan. Bij de botsing raakte een oudere vrouw gewond en werd in de ambulance behandeld. Het is niet duidelijk of ze is overgebracht naar het ziekenhuis.



Het kruispunt werd gedeeltelijk afgezet. De bestuurder van de andere auto kwam met de schrik vrij. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. Waarschijnlijk is een van de auto's door het rode stoplicht gereden.