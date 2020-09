Motorrijders die in 11 minuten van Breda naar Rotterdam reden aangehouden

BREDA - De politie heeft woensdagochtend een 24-jarige man uit Rotterdam en een 22-jarige man uit Waddinxveen aangehouden in verband met het onderzoek naar de motorrijders die levensgevaarlijk reden over de A16 nabij Breda. De beelden van de bizarre rit gingen viral.

Agenten hielden woensdagochtend twee van de drie vermoedelijke bestuurders van de motoren aan die met levensgevaarlijk rijgedrag over de A16 reden in de richting van Breda naar Rotterdam. De twee verdachten werden rond 06.00 uur in hun woning en op straat aangehouden. Daar kregen zij van agenten te horen dat ze verdacht worden van poging doodslag en overtreding van de wegenverkeerswet. Hun rijbewijzen zijn ingenomen. De identiteit van de derde verdachte die bij de motorrit betrokken was is bekend en de politie vraagt hem zich te komen melden.

Onderzoek

Team Verkeer startte samen met Team Digitale Opsporing, na het zien van de beelden op social media, een onderzoek naar de motorrijders. In het onderzoek zijn verschillende opsporingstechnieken gebruikt, zo is onder andere gebruik gemaakt van de beelden van verkeerscamera’s. Ook plaatste het team een getuigenoproep waarin contact werd gezocht met mensen die de motoren mogelijk hadden zien rijden.