Trouwstoet veroorzaakt veel overlast in centrum: politie schrijft meerdere bekeuringen uit.

BREDA - Een trouwstoet heeft zaterdag in het centrum van Breda en omgeving voor veel overlast gezorgd. De politie constateerde meerdere overtredingen en schreef bekeuringen uit.

Zaterdagmiddag kwamen er bij de politie meerdere meldingen binnen over overlast van een trouwstoet in het centrum. De politie zag vervolgens deze stoet ook zelf door Breda rijden. Er werden direct meerdere overtredingen geconstateerd, zoals door rood rijden, onnodig claxonneren, tegen de richting in rijden en gevaar of hinder veroorzaken op de openbare weg.

In samenwerking met cameratoezicht van de gemeente Breda en de waarnemingen van de politie werden meerdere auto's gecontroleerd. Al meteen zijn er meerdere bekeuringen uitgeschreven. Via de camerabeelden zijn er nog meer overtredingen waargenomen. De bestuurders zijn bij de politie bekend. Deze kunnen nog een bekeuring op de mat verwachten. "Een feestje is leuk, maar houd het leuk voor iedereen en hou je aan de regels", aldus de politie.