Scooterrijder na val op Overaseweg met letsel aan hoofd naar ziekenhuis gebracht

Een scooterrijder is vanmiddag ten val gekomen op de Overaseweg. De politie en ambulance kwamen ter plekke. De bestuurder raakte gewond en is met lestel aan het hoofd met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar is in een later stadium afgemeld.

De scooter werd bij de manage in de buurt gestald. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk.