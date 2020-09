Politie op zoek naar getuigen van overlastgevende trouwstoet

BREDA - Politieteam Markdal is op zoek naar getuigen van een trouwstoet die 19 september voor veel overlast zorgde. "Een feestje is leuk, maar houd het leuk voor iedereen en houd je aan de regels!"

Zaterdag 19 september ontving de politie meerdere meldingen van bewoners die overlast ondervonden van een trouwstoet die zich verplaatste in het centrum van Breda. Ook de politie zelf zag de trouwstoet rijden én racen door de stad. "Ook constateerden wij meerdere overtredingen die variëren van door rood rijden, onnodig claxonneren, tegen de richting in rijden tot gevaar en/of hinder veroorzaken op de openbare weg.

In samenwerking met cameratoezicht van de gemeente Breda zijn er meerdere auto's gecontroleerd en zijn er al meteen meerdere bekeuringen uitgeschreven. "Ook hebben wij door de camerabeelden nog veel overtredingen waargenomen waarvan de bestuurders bij ons bekend zijn. Deze kunnen ook nog een bekeuring verwachten."

Toch is de politie nog op zoek naar getuigen. "Heeft u iets gezien of heeft u beelden van de trouwstoet? Mag u deze altijd komen delen op het politie bureau op het Chasséveld in Breda."