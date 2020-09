Man (35) aangehouden voor meerdere auto-inbraken in de Haagse Beemden

BREDA - Een 35-jarige man uit Breda is door de politie aangehouden voor heling. Onderzoek in de woning van de verdachte wees uit dat hij mogelijk betrokken is geweest bij een reeks auto-inbraken in de Haagse Beemden.

De politie heeft donderdag 24 september onderzoek gedaan in de woning van de verdachte, omdat hij mogelijk betrokken zou zijn bij een reeks auto-inbraken. Die inbraken vonden in de afgelopen maanden plaats in de wijk Haagse Beemden.

Tijdens het onderzoek trof de politie in de woning van de verdachte meerdere spullen aan die in de afgelopen tijd als gestolen zijn opgegeven. Daarop is de man aangehouden.

De Bredanaar zit momenteel vast en wordt verhoord door de politie. Het onderzoek loopt nog.