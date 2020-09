Politie treft 82 kilo cocaïne en 1,5 miljoen cash in auto bij Konijnenberg

BREDA - De politie heeft donderdag een 28-jarige man uit Rotterdam aan voor betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen en witwassen. In zijn voertuig werd in aan de Konijnenberg een verborgen ruimte 82 kilo cocaïne en ruim 1,5 miljoen euro in contanten gevonden. De man zit vast en het onderzoek loopt.

Politiemensen van de Landelijke Eenheid controleerden donderdagmiddag iets na 16.00 uur een voertuig aan de Konijnenberg in Breda. Het ging om een voertuig met een oplegger met daarop nog een auto. Tijdens de controle van het voertuig wat op de oplegger stond werd een verborgen ruimte aangetroffen.



In die verborgen ruimte troffen agenten een grote hoeveelheid drugs en contact geld aan. De bestuurder, een 28-jarige Rotterdammer, werd aangehouden als verdachte van betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen en witwassen.



Na onderzoek bleek dat het ging om 82 kilo cocaïne en ruim 1,5 miljoen euro aan contanten. De auto’s, de drugs, het geld en meerdere telefoons zijn in beslag genomen. De verdachte zit vast en rechercheurs onderzoeken de zaak.