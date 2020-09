Politie zoekt foto- en beeldmateriaal van vele auto-inbraken in Haagse Beemden

BREDA - De politie doet onderzoek naar de vele auto-inbraken in de wijk Haagse Beemden in Breda. Daarvoor zijn zij opzoek naar foto- en beeldmateriaal van verdachte situaties of daadwerkelijke inbraken. Dat meldt Politieteam Weerijs op Facebook.

In de Haagse Beemden hebben de afgelopen tijd veel auto-inbraken plaatsgevonden. Daarom is de politie een onderzoek gestart. Voor dat onderzoek zijn zij opzoek naar foto- en beeldmateriaal van verdachte situaties of daadwerkelijke inbraken.

Bent in u het bezit van dergelijke beelden en heeft u deze nog niet gedeeld, neem dan contact op met de politie. Dat kan door uw gegevens door te geven via 0900-8844 of via politie.nl onder de vermelding van referentienummer: 2020254965. De politie neemt dan contact met u op.