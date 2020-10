Marechaussee arresteert twee Fransen (19) bij Breda met 16.000 euro op zak

BREDA - De Koninklijke Marechaussee heeft woensdagavond bij Breda twee Fransen aangehouden op verdenking van witwassen. Zij hadden 16.000 euro gewikkeld in plastic pakketten bij zich.

Marechaussees voerden gisterenavond controles uit om illegale grensoverschrijding en grensoverschrijdende criminaliteit tegen te gaan. Tijdens de controles rond Breda werden twee 19-jarige mannen uit Frankrijk gecontroleerd die in eerste instantie geen geldig reisdocument konden tonen. Na onderzoek zagen marechaussees dat in hun auto en in kledingstukken in plastic gewikkelde pakketten met geld lagen.



Omdat de mannen geen verklaring hadden over hoe ze aan dat geld kwamen werden ze aangehouden voor witwassen. Ze zitten vast voor verder onderzoek. Het geld, zo’n 16.000 euro, is in beslag genomen.