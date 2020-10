Drugs, geld, dure horloges en 57 pony packs: Drugsdealer (25) aangehouden in Hoge Vucht

BREDA - De politie heeft woensdag een drugsdealer uit Hoge Vucht opgepakt na tips van alerte buurtbewoners. In het huis van de verdachte werden drugs, geld en luxe goederen gevonden. Deze zijn in beslag genomen.

Zijn auto werd overgebracht naar een bureau en is daar onderzocht. In verschillende verborgen ruimtes werd drugs en verpakkingsmateriaal aangetroffen. De auto is in beslag genomen.