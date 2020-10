Drugsdealer (29) met 500 euro en harddrugs op zak aangehouden na deal bij Donk

BREDA - Agenten zagen vrijdag 9 oktober twee mannen in een auto bij de Donk in Breda een drugsdeal sluiten. Kort daarna konden de klant, een 23-jarige man uit Terheijden, en de dealer, een 29-jarige man uit Breda, aanhouden.

De politie zag gisteren een drugsdeal plaatsvinden bij de Donk. Gelijk daarna hielden agenten de ‘klant’ aan. De 23-jarige Terheijdenaar bleek in het bezit te zijn van twee ponypacks met daarin vermoedelijk cocaïne. De klant werd vervolgens aangehouden.

Korte tijd later hielden agenten de 29-jarige dealer uit Breda aan op de Tramsingel. Bij deze verdachte troffen agenten meerdere telefoons, ruime 500 euro en meerdere ponypacks met daarin vermoedelijk harddrugs aan. Na overleg met Justitie mochten agenten de woning van de verdachte doorzoeken. In die woning werden geen drugs, maar wel veel dure spullen aangetroffen. Deze spullen, onder andere jassen, zonnebrillen en 35 paar dure schoenen, zijn in beslag genomen omdat ze vermoedelijk zijn betaald met crimineel geld. De verdachte wordt behalve van de handel in harddrugs ook verdacht van witwassen.