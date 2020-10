Politie ontmantelt actieve hennepkwekerij in centrum na tip van omwonende

BREDA - Politieteam Markdal heeft gisteren een wietplantage ontdekt in het centrum van Breda. Zij kwamen de kwekerij op het spoor na een melding via Meld Misdaad Anoniem.

De politie ontving via Meld Misdaad Anoniem een tip over een mogelijke hennepkwekerij in het centrum van Breda. "Nadat we onze neuzen hadden gevolgd, troffen we in een pand inderdaad een in werking zijnde kwekerij aan", laat de politie weten. "Hierbij werd illegaal gebruik gemaakt van water en stroom."

De hennepkwekerij is direct ontmanteld en de planten zijn verwijderd.