Demonstranten van ‘Armenia Against Terrorism’ blokkeren A16 bij Belgische grens

BREDA - Demonstranten van Armenia Against Terrorism blokkeren vrijdagochtend de A16 bij de Belgische grens. De politie is aanwezig om de demonstratie is goede banen te leiden.

Armeense demonstranten zorgden vrijdagochtend voor een blokkade op de A16. Bij de Belgische grens hebben zij zich verzameld om te demonstreren. Hierdoor ontstond een file van zo’n twintig minuten.

Inmiddels begint het verkeer weer langzaam te rijden.