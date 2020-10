Bestuurder ramt lantaarnpaal op Backer en Ruebweg: auto total loss

BREDA - Een bestuurder is zaterdagochtend van de weg geraakt aan de Backer en Ruebweg. Hij raakte hierbij niet gewond. De auto is total loss verklaard.

Zaterdagochtend rond 05.40 uur is een auto door onbekende oorzaak van de weg geraakt bij de Backer en Ruebweg. De auto kwam hierdoor in de rechterberm terecht. Het voertuig kwam tot stilstand tegen een lantaarnpaal. De bestuurder raakte niet gewond bij het ongeval. Hij kon worden opgehaald door een kennis.

De auto werd total loss verklaard en is getakeld door een berger. Voor de schade van de lantaarnpaal is de gemeente in kennis gesteld. Gedurende het ongeval was de Backer en Ruebweg aan beide zijden op één rijbaan afgezet.