Bestuurster van scooter gewond na botsing met auto op Pijnboomstraat

BREDA - Een bestuurster van een scooter is zaterdagmiddag gewond geraakt na een botsing met een auto. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er precies gebeurd is.

Een meisje op een scooter is zaterdagmiddag door een auto aangereden op het fietspad aan de Pijnboomstraat. Wie er geen voorrang verleende op de kruising is niet duidelijk.



Het meisje is in de ambulance nagekeken. Het is niet bekend of ze is overgebracht naar het ziekenhuis.