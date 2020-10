Houten gebouw bij Stek aan Veilingkade gaat in vlammen op: oorzaak brand onbekend

BREDA - Afgelopen nacht is er een gebouw bij STEK aan de Veilingkade in Breda in vlammen op gegaan. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Van het gebouw was niet veel meer over.

In de nacht van zaterdag op zondag is er brand uitgebroken in een gebouw bij STEK aan de Veilingkade. De brandweer kwam met spoed met twee voertuigen ter plaatse. Toen de brand zo goed als onder controle was, heeft de brandweer met een kettingzaag de voorzijde van het houten gebouw verder opgemaakt. Hierna werd er nog het een en ander nageblust.

Het gebouw is voor een groot deel in vlammen opgegaan. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Er is niemand gewond geraakt.