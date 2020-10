Fietster gewond na botsing met auto op fietsovergang IABC

BREDA - Een fietster is zondag aan het begin van de middag door een auto aangereden op de fietsovergang van het IABC in Breda. De vrouw is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Een auto en een fietster zijn vandaag aan het begin van de middag met elkaar in aanrijding gekomen op de fietsovergang van het Koldenhofpad en het IABC. De politie en ambulance kwamen met spoed ter plaatse.

De politie heeft de weg afgesloten voor overig verkeer. De fietster is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De automobilist kwam met de schrik vrij. De politie onderzoek het een en ander. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is.