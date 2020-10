Bredaas tweetal (16 en 17) opgepakt voor stelen van scooter tijdens testrit

BREDA - Twee Bredanaars zijn vannacht opgepakt in Etten-Leur terwijl ze rondreden op een gestolen scooter. Het gaat om een jongen van 16 en een meisje van 17. Ze werden opgepakt voor heling en het opgeven van een valse naam.

Rond 5.00 uur 's nachts heeft de politie een 16-jarige Bredase jongen opgepakt. Daarnaast werd ook zijn bijrijder, een 17-jarig Bredaas meisje opgepakt. Het tweetal wordt verdacht van heling.

De twee reden op een scooter die gestolen zou zijn. Het voertuig werd door hen meegenomen voor een testrit, maar werd vervolgens nooit teruggebracht. Ook had de jongen een valse naam opgegeven tijdens de proefrit en is hij niet in het bezit van een rijbewijs.