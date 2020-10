Politieachtervolging op de A16 met verrassende wending: ‘Wij zagen de bankbiljetten letterlijk vliegen!’

BREDA - Een bizarre situatie voor agenten die gisterenavond een auto wilden controleren op de A16: De bankbiljetten vlogen hen om de oren toen ze de achtervolging in moesten zetten. Een voertuig dat met een veel te hoge snelheid over de A16 scheurde besloot een flinke berg bankbiljetten uit het raam te gooien.

Agenten zagen dinsdagavond op de A16 bij Breda een auto met hoge snelheid rijden. Bij knooppunt Zonzeel konden de agenten meten dat de bestuurder maar liefst 137 kilometer per uur reed waar vanwege werkzaamheden de maximumsnelheid eigenlijk 70 kilometer per uur was. De bestuurder zou zijn rijbewijs dus moeten inleveren. De politie gaf een volgteken aan de auto om deze mee te nemen naar de afrit Zevenbergen. Op het laatste moment bedacht de bestuurder zich echter en hij schoot terug de weg op.

De politie heeft de achtervolging ingezet en beide voertuigen hadden op momenten snelheden van boven de 220 kilometer per uur. Dit ook weer langs andere wegwerkzaamheden waar een maximum van 90 gold. Daarnaast negeerde de verdachte een rood kruis en haalde hij rechts in. Ter hoogte van Dordrecht kwam de politie voor een flinke verassing te staan. De man gooide bundels met geld uit het raam die om de agenten heenvlogen. Uiteindelijk kon de man aangehouden worden in de buurt van een pompstation. Een groot bedrag van het weggegooide geld is terug gevonden. Het is echter niet duidelijk of dit alles was.

Straf

De verdachte zijn rijbewijs is in beslag genomen wegens het rijden met veel te hoge snelheden. Verder zijn het? geld dat de man nog in de auto had liggen en het voertuig zelf in beslag genomen