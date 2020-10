Vermiste Maarten uit Breda na vijf dagen weer terecht

BREDA - De 25-jarige Maarten die sinds vrijdagavond vermist was uit Breda is terecht. Dat meldt de politie woensdagochtend.

Goed nieuws voor de familie en vrienden van de 25-jarige Maarten uit Breda. De jongen, die al sinds vrijdag was vermist, is in goede gezondheid teruggevonden. Hij is herenigd met zijn familie, laat de politie weten.

Vermissing

De 25-jarige Maarten werd vrijdagavond voor het laatste gezien door zijn moeder. Later die avond probeerde zij contact met hem te zoeken, maar hij was niet meer in zijn slaapkamer en zijn telefoon stond uit. De vermissing was zorgelijk omdat Maarten slechtziend is en beperkingen heeft.