Bredanaar (40) in gestolen auto ramt politievoertuig: agent gewond

BREDA - Een verdachte in een gestolen auto is woensdagmiddag tegen een onopvallende politieauto gereden die de weg blokkeerde. Een agent raakte gewond maar kon zijn dienst wel hervatten.

Surveillerende agenten in burgerkleding en in een onopvallende auto zagen gistermiddag om 12.00 uur een bekende van de politie in een auto stappen. Toen hij wegreed besloot de politie de man te volgen. Via het kenteken kwamen zij er achter dat de auto als gestolen stond gesignaleerd. In de Edisonstraat besloten de agenten de verdachte aan te houden.

Hierop besloot de verdachte er vandoor te gaan. In zijn ontsnappingspoging ramde hij de politieauto die op dat moment de weg blokkeerde. De auto van de verdachte kwam tegen de dienstwagen tot stilstand. De man probeerde nog achteruit weg te rijden, maar agenten konden de man tegenhouden.

Hierop werd de 40-jarige inwoner van Breda aangehouden. Door de klap waren de airbags van de politieauto afgegaan waardoor de bestuurder licht letsel op had gelopen.