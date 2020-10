Politie valt loods aan Sprundelsebaan binnen en treft duizenden liters drugs

BREDA - De politie heeft donderdagmiddag duizenden liters drugs aangetroffen in een loods aan de Sprundelsebaan. Het is nog niet bekend om welke drug(s) het precies gaat.

Bij een loods van een boerderij op de hoek van de Sprundelsebaan/Bijloopwegje is de politie donderdagmiddag binnengevallen. Agenten troffen tientallen jerrycans aan met chemicaliën erin. Het zou volgens de politie om drugs gaan.

Het is nog niet bekend welke drugs er in de loods opgeslagen stonden. De politie verricht momenteel onderzoek. Ook is het (nog) niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht.