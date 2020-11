Politie beëindigt opnieuw illegaal feest, dit keer in buitengebied van Prinsenbeek

PRINSENBEEK - De politie heeft zondagochtend een feest beëindigd dat mogelijk al de hele nacht aan de gang was. Op het moment dat de agenten arriveerden waren er nog zo’n 25 tot 30 jongeren aanwezig. Zij ontvingen allemaal een boete voor het overtreden van de ‘Noodverordening Corona’.

Zondagochtend tipte een omwonende dat er een feest gaande was in een bosperceel langs het trekpad in Prinsenbeek. Bij aankomst constateerde de politie inderdaad dat daar een groep jongeren aan het feesten was. Het feest was vermoedelijk al de hele nacht aan de gang.

De politie heeft het feest direct stilgelegd en de geluidsapparatuur in beslag genomen. Alle aanwezigen, ruim 25 personen, kregen een proces verbaal wegens het overtreden van de coronamaatregelen. Drie van de feestvierders konden zich niet legitimeren en werden aangehouden.

Illegale feesten

Gisteren moest de politie ook al ingrijpen op meerdere plekken in Breda. Agenten moesten tot twee keer toe naar de Epelenberg, omdat studenten daar een feestje zouden vieren. Ook op het Minervum werden de coronamaatregelen massaal overtreden. Daar troffen agenten namelijk een bedrijfspand aan dat volledig ingericht was als café.