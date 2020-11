Vrouw (71) zwaargewond na aanrijding, bestuurder (24) was mogelijk onder invloed

BREDA - Bij een aanrijding tussen een auto en een fietser is vrijdagmorgen een vrouw ernstig gewond geraakt. De bestuurder van de auto is aangehouden. Hij was mogelijk onder invloed van alcohol of verdovende middelen.

Vanochtend rond 10.00 uur werden meerdere hulpdiensten te hulp geroepen bij een ernstige aanrijding. Op de Ginnekenweg waren een auto en een fietsster met elkaar in aanrijding gekomen. De vrouw was zodanig gewond dat brandweerpersoneel haar moest reanimeren. Een ambulance heeft de 71 jarige vrouw uit Breda naar het ziekenhuis gebracht.

De 24-jarige bestuurder van de auto uit Breda is aangehouden voor het mogelijk rijden onder invloed van drank of verdovende middelen. De toedracht van de aanrijding is nog niet duidelijk.