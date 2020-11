Twee Bredanaars (21 en 48) aangehouden na vondst gestolen scooters in Oosterhoutse woning

BREDA - De politie heeft zaterdag twee Bredanaars van 21 en 48 jaar aangehouden voor het stelen van twee scooters. De politie kwam de mannen op het spoor na meldingen van meerdere buurtbewoners.

Agenten werden zaterdag rond 17.00 uur naar de Duivenvoordestraat in Oosterhout gestuurd. Meerdere buurtbewoners meldden dat mannen in een tuin een scooter aan het demonteren waren. De getuigen lieten weten dat het om een huur-scooter ging. Omdat de situatie verdacht leek, hadden de buurtbewoners de politie gebeld.