Scooterrijder gewond na eenzijdig ongeval op kruispunt Backer en Ruebweg met Doornboslaan

BREDA - In de nacht van zaterdag op zondag is een scooterrijder ten val gekomen op het kruispunt van de Backer en Ruebweg en de Doornboslaan. Hij is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Een scooterrijder is afgelopen nacht op een kruispunt aan de Backer en Ruebweg gevallen. Uit onderzoek van de verkeerspolitie blijkt dat de bestuurder vanuit de Doornboslaan richting de Hoge Vucht kwam. Hij heeft toen een stoeprand geraakt, waardoor hij de macht over zijn voertuig is verloren. Vervolgens is hij op de middenberm tegen een verkeerslicht tot stilstand gekomen.

De bestuurder van de scooter is door de ambulance met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Het kruispunt was enige tijd afgesloten voor onderzoek, maar dit leverde geen problemen op.