Brandweer rukt uit voor brand onder vloer van zolder aan Olympiastraat

BREDA - De brandweer is zaterdagavond uitgerukt voor een brand in een woning aan de Olympiastraat. De ambulance heeft een persoon nagekeken, maar die hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Er kwam zaterdagavond een melding binnen van een brand in een woning aan de Olympiastraap. De brand bleek onder de vloer op zolder. Daarom kwam de brandweer met twee voertuigen ter plaatse. In twee woningen probeerden brandweermannen de brand te blussen. Nadat de brand meester was, zijn de woningen geventileerd.

Ook een ambulance kwam ter plekke. Deze heeft één persoon nagekeken, maar die hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners bij te staan. De straat was gedurende de brand afgesloten.