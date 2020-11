Tweetal (49 en 50) probeert parkeerautomaat open te breken in garage aan Coulissen

BREDA - De politie heeft zaterdagochtend twee mannen van 49 en 50 jaar uit Breda aangehouden op verdenking van poging tot diefstal. Het tweetal zou geprobeerd hebben een parkeerautomaat in een parkeergarage aan de Coulissen open te breken.

Agenten reageerden gisteren op de melding dat twee mannen een geldautomaat aan het open breken waren. Daarbij kregen ze ook signalementen door. Toen ze onderweg waren naar de melding, zagen ze op de Houtmarkt een man lopen die voldeed aan het signalement. Omdat de verdachten volgens de melder nog niet uit de garage waren gekomen, reden ze de man voorbij.

De verdachten bleken echter niet meer in de garage te zijn. Even later zagen agenten bij het Nonnenveld een tas staan met daarin inbrekersgereedschap. Die tas hebben de agenten meegenomen, waarna ze de 49-jarige Bredanaar die ze eerder zagen aan konden houden op de Halstraat.

In de loop van de dag herkende een wijkagent op camerabeelden van de parkeergarage de tweede verdachte, een 50-jarige bekende van de politie. Deze man werd zaterdagavond aangehouden. Het tweetal zit vast voor onderzoek en verhoor.