Vrouw (63) rijdt man (36) opzettelijk aan na onenigheid in Ulvenhout: beiden aangehouden

ULVENHOUT - De politie heeft zaterdagochtend een 63-jarige vrouw uit Terneuzen aangehouden in Ulvenhout op verdenking van zware mishandeling. Ook een 36-jarige man uit Ulvenhout is aangehouden op verdenking van bedreiging. De twee, bekenden van elkaar, hadden die ochtend onenigheid met elkaar gekregen.

De vrouw zou tegen de 36-jarige man aangereden zijn op de Strijbeekseweg. Toen de man vervolgens op de motorkap van het voertuig terecht kwam, heeft de vrouw nog even met hem op de motorkap rondgereden. De man raakte daarbij niet gewond. De man wordt ervan verdacht de vrouw, voorafgaand aan het motorkapincident, te hebben geslagen en bedreigd.