Politie vindt 20.000 euro tijdens controle van auto bij Hazeldonk: Fransman aangehouden

BREDA - De politie heeft afgelopen nacht een 26-jarige Fransman aangehouden op de A16 bij Hazeldonk. De man wordt ervan verdacht geld witgewassen te hebben. Hij had zo’n 20.000 euro in zijn auto liggen.

Kort na middernacht stonden agenten bij de grensovergang toen zij een Fransman Nederland in zagen rijden. De man bleef onnodig links rijden terwijl er geen ander verkeer was. Dit trok de aandacht van de politie.

Daarom besloten agenten de bestuurder te controleren. Tijdens de controlen zagen zij dat de man een groot bedrag aan contant geld, ruim 20.000 euro, in zijn auto had liggen. Omdat hij geen verklaring kon geven voor het geld, is hij aangehouden en in de cel gezet. Het onderzoek naar de man en de herkomst van het geld wordt nog voortgezet.