Persoon gewond geraakt bij bouwproject bij de Klokkenberg

Bij een bouwproject op landgoed de Klokkenberg in Breda is donderdagochtend een persoon gewond geraakt. Drie ambulances en meerdere politiewagens kwamen snel ter plaatse. Het gaat vermoedelijk om een bedrijfsongeval. De man is inmiddels op de brandcard gehesen door het ambulance personeel.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Ook is er (nog) niets bekend over de ernst van de verwondingen. De politie doet momenteel onderzoek.



PERRYROOVERSFOTOGRAFIE