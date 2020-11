Brandweer rukt uit voor brand in ondergrondse container aan Buffelstraat

BREDA - Er is zondagmiddag in een ondergrondse container aan de Bufflestraat een brand uitgebroken. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk.

Een bewoner van de Buffelstraat meldde vanmiddag een brand in een ondergrondse container. De brandweer kwam met spoed ter plaatse. Langs de zijkant werd er water in de container gedaan. Ook een medewerker van de gemeente Breda kwam ter plaatse.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.