Opnieuw raak in Breda: auto gaat in vlammen op aan Rombout Keldermansstraat

BREDA - Afgelopen nacht is er een auto in vlammen opgegaan aan de Rombout Keldermansstraat in Breda. De brandweer kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. De laatste weken moest de brandweer al diverse keren uitrukkken voor autobranden.

Rond 04.02 uur kwam er een melding binnen van een autobrand aan de Rombout Keldermansstraat. De brandweer ging met spoed ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto in vlammen opging. De auto wordt door een berger weggetakeld. De politie doet onderzoek en sluit brandstichting niet uit. Diverse buurtbewoners zijn gehoord.

Eerder dit jaar, in juli, vond er in deze straat ook al een autobrand plaats. Echter is het de laatste weken ook al vaak raak in Breda. De brandweer moest diverse keren uitrukken voor autobranden. Zo vlogen er maandagavond twee auto’s in de brand, een Mercedes Vito aan de Vestingstraat en een Fiat 500 aan De Wilderen.

VVD uit zorgen

Onlangs uitte de Bredase fractie van de VVD al hun zorgen over het vandalisme in Hoge Vucht. In deze wijk werden afgelopen weken meerdere auto’s in brand gestoken. Ook werden bushokjes vernield. De partij stelde vragen aan het college.