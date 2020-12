Elektrische scooter in brand gestoken op Willem van Oranjelaan: flessen met brandbare vloeistof aangetroffen tussen resten

BREDA - In de nacht van vrijdag op zaterdag is een elektrische scooter op de Willem van Oranjelaan in brand gestoken. Tussen de resten lagen flessen met brandbare vloeistoffen erin. Handhaving heeft het incident vast gelegd.

Rond 01.13 uur is een elektrische scooter, die geparkeerd stond op de kruising van de Willem van Oranjelaan met de Baronielaan, in brand gestoken. Tussen de resten van de scooter lagen twee soorten flessen met daarin brandbare vloeistoffen. Verder was er niets herkenbaars meer over van de scooter.

Handhavers van de gemeente Breda hebben zaterdagochtend het een en ander vast gelegd over het incident. Ook zijn er foto’s van de uitgebrande scooter gemaakt. Daarna is een bus van de gemeente ter plaatse gekomen om de resten op te halen.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat zo’n elektrische scooter is uitgebrand. Begin november moest de brandweer uitrukken voor een brandende scooter aan de Spoorstraat. Het was echter niet zeker of het om één van de bekende deelscooters van Go Sharing of Check ging. De deelscooters zijn vaker het doelwit van vernielingen. In november werden er twee compleet vernielde deelscooters aangetroffen in Heusdenhout.