Strengere controles bij grens met België om illegaal vervoer van vuurwerk tegen te gaan

BREDA - Afgelopen dinsdag is het landelijk verbod op het vervoeren van vuurwerk ingegaan. Daarom gaan de grensovergangen tussen Nederland en België de komende tijd strenger gecontroleerd worden.

Het kabinet wil vanwege de coronacrisis dit jaar niet dat er in Nederland vuurwerk wordt verkocht of afgestoken. Om te voorkomen dat Nederlanders massaal hun vuurwerk in België of Duitsland gaan kopen, kwam er ook een vervoersverbod. Dat verbod ging afgelopen dinsdag in.

De Koninklijke Marechaussee hield dinsdag al een controle, waarbij ongeveer 160 voertuigen zijn gecontroleerd. Er werden geen verboden goederen aangetroffen. Deze controles zullen zeker tot de jaarwisseling op verschillende locaties en tijden gedaan worden de politie, gemeente en Koninklijke Marechaussee.