Brandweer rukt uit voor brand in papiercontainer aan Sluisstraat

BREDA - De brandweer heeft aan het begin van de middag een papiercontainer geblust die in brand stond aan de Sluisstraat. Het is nog onduidelijk waardoor de container in brand gevlogen is.

Rond 12.10 uur kwam er een melding binnen bij de brandweer over een brand aan de Sluisstraat. Ter plekke bleek er brand te zijn ontstaan in een papiercontainer. De brandweer wist de brand snel te blussen. De gemeente wordt in kennis gesteld om de resten op te ruimen.

Waardoor de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Mogelijk is er vuurwerk in de container gegooid.