Auto uitgebrand in Princenhage: Mogelijk brandstichting

BREDA - In de nacht van zondag op maandag is rond 01.50 uur een auto verwoest door brand. Dat gebeurde in de Pastoor van Spaandonkstraat in Princenhage.

In de nacht van zondag op maandag hoorden buurtbewoners van de Pastoor van Spaandonkstraat in Princenhage buiten rare geluiden. Toen zij polshoogte namen, bleek er op de parkeerplaats een auto in brand te staan.

De brandweer werd direct gewaarschuwd en kwam meteen ter plaatse. De brandweer kon echter niet voorkomen dat de auto in vlammen op ging.

De politie doet onderzoek naar de autobrand en zoekt daarbij onder andere naar camera’s die in de buurt hingen. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk, maar de politie sluit brandstichting niet uit.

De auto is getakeld door een berger.