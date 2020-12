Bredanaar (22) aangehouden voor mensenhandel en seksuele uitbuiting

BREDA - In de wijk Hoge Vucht heeft de politie vanochtend een 22-jarige man aangehouden voor mensenhandel en seksuele uitbuiting. Hij kwam in het vizier nadat de politie een onderzoek startte na een melding van een vermissing van een minderjarig meisje.

De melding van de vermissing van het minderjarige meisje kwam in juni 2020 bij de politie binnen. Naast de vermissing waren er zorgen over het welzijn van het kind. Er waren signalen dat zij mogelijk in de prostitutie werkzaam was. Hierop startte het Team Mensenhandel een onderzoek.

Dat onderzoek leidde tot de aanhouding van de 22-jarige man uit de wijk Hoge Vucht. Het onderzoek is nog in volle gang.