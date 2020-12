Man rijdt met ruim 100 kilometer per uur door Bredase bebouwde kom

BREDA - Agenten gaven afgelopen nacht een stopteken aan een bestuurder van een Frans voertuig. Dit werd genegeerd en er ontstond een achtervolging. De bestuurder reed vervolgens met snelheden boven de 100 kilometer per uur door de bebouwde kom van Breda. Hij werd later alsnog aangehouden.

In de buurt van de grensovergang met België gaven agenten afgelopen nacht rond 02:00 uur een stopteken aan een bestuurder van een Frans voertuig. Het leek er even op dat de bestuurder gehoor gaf aan het stopteken. De afslag van het pompstation waar de politie heen wilde gaan werd nog gevolgd. Hierna besloot de bestuurder van het Franse voertuig toch ineens met hoge snelheid de hoofdrijbaan weer op te rijden.

Niet veel later nam de bestuurder de afrit Breda/Rijsbergen en reed met snelheden van ruim boven de 100 kilometer per uur door de bebouwde kom van Breda. Op de Bavelseparklaan crashte het voertuig vanwege een bocht, maar de auto kwam wonder boven wonder normaal tot stilstand. De bestuurder sprong uit de auto en ging er vandoor.

Aanhouding

De politie vond de man vervolgens in het Breepark en hield hem aan. De zwaar gehavende auto is in beslag genomen en de bestuurder zit nog vast voor verder onderzoek. Hij bleek niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Waarom de man voor de politie vluchtte is nog in onderzoek.