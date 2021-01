Politie beëindigt feestje bij bedrijf op industrieterrein in Breda: ‘Kunnen we niet accepteren op dit moment’

BREDA - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een feestje in een bedrijfspand op een industrieterrein in Breda beëindigd. Dat meldt wijkagent Expert Rick op zijn Instagram. Er wordt een rapportage opgesteld richting de gemeente.

In eerste instantie controleerde de agenten een voertuig omdat deze een bijzondere route over een bedrijventerrein in Breda reed. Echter zagen zij dat er veel voertuigen op het industrieterrein rondreden. Daarnaast reden er veel fietsers ineens weg en hoorde de agenten het hek van een bedrijf dichtrollen.

Daarop besloot de politie een rondje te maken bij het desbetreffende bedrijf. Het was een pand waarin veel loodsen aan elkaar zitten met een kantoorgedeelte erbij. Daar bleek een feestje gaande te zijn. Deze is door de politie beëindigd. Er wordt een rapportage opgesteld richting de gemeente. “Zo kan de burgemeester bestuurlijke maatregelen nemen, want een feestje in bedrijfspanden kunnen we niet accepteren op dit moment”, aldus wijkagent Rick in zijn Instagram story.