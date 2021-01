Twee veelplegers aangehouden voor openbreken van bedrijfsbus en stelen gereedschap

BREDA - De politie heeft zaterdagmiddag twee veelplegers aangehouden in een woning aan de Dr. Struyckenstraat. Het tweetal wordt verdacht van het openbreken van een bedrijfsbus. De aangever had zelf het adres van de verdachten gevonden.

Een surveillance-eenheid van de politie werd gisteren om 16.35 uur naar de Dr. Struyckenstraat gestuurd voor een conflict. Daar bleek een man voor de deur te staan. Hij gaf aan deat eerder deze week zijn bedrijfsbus was opengebroken en dat er gereedschap verdwenen was. Hij kwam daar pas later achter. De aangever had camerabeelden van de inbraak via Facebook openbaar gemaakt. Binnen enkele ogenblikken kreeg hij het adres door waar de mogelijke verdachten zouden wonen. Daar was hij heen gereden, maar om escalatie te voorkomen had zijn vriendin de politie gebeld.

Eerder deze week

Op oudjaarsdag hadden surveillerende agenten een verdachte situatie onderzocht. Bij een woning aan de Dr. Struyckenstraat stond een voordeur open. Om te kijken of er niets aan de hand was betraden ze de woning. In de gang lag allerlei gereedschap. Het was bekend datin deze woning twee veelplegers wonen. Eén van hen was thuis en zei dat het gereedschap geleend was. Toch vertrouwden de agenten het niet. Daarom namen zij het gereedschap mee om te onderzoeken of het van diefstal afkomstig was.