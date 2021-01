Gemoederen lopen hoog op bij in beslagname van twee verwaarloosde honden in Vestingstraat

BREDA - De politie heeft zondagmiddag in de Vestingstraat in Breda twee verwaarloosde honden in beslag genomen. Hierbij liepen de gemoederen hoog op.

Aan het einde van de middag heeft de politie in de Vestingstraat twee verwaarloosde honden in beslag genomen. De politie meldt dat de gemoederen hierbij hoog opliepen. “We begrijpen dat emoties maar vragen toch om kalmte en de tijd om dit te onderzoeken”, aldus de politie in hun Tweet. “Verzoek om ons die tijd te geven en niet zelf te handelen.”

De dierenpolitie onderzoekt de zaak. Daarnaast worden hulpverlenende instanties in kennis gesteld. “Geweld, in welke vorm dan ook, zal niet getolereerd worden.”