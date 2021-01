Auto brandt uit in Fellenoord, politie doet onderzoek

BREDA - In de nacht van zondag op maandag is een auto uitgebrand aan de Achterom in Fellenoord. De brandweer kon de auto niet meer redden.

Aan de Achterom vloog afgelopen nacht een auto in brand. Hoe dat kon gebeuren, is niet bekend. De politie houdt rekening met brandstichting.

De auto kon niet meer gered worden. De voorkant van de auto brandde volledig uit. Een berger heeft de auto getakeld.

De politie doet onderzoek naar de situatie.