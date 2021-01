Bestuurder rijdt onder invloed en zonder rijbewijs: Alle inzittenden overtreden coronaregels

ULVENHOUT - De politie heeft in de nacht van zondag op maandag vijf mensen aangehouden voor het overtreden van de Opiumwet. Bovendien zaten zij in een auto waarin ze de coronaregels overtraden, en had de bestuurder geen rijbewijs.

Afgelopen nacht zagen agenten een Franse auto rijden over de A58 ter hoogte van Ulvenhout. In de auto zaten vijf inzittenden. Toen agenten de auto staande hielden, kwam hen een sterke henneplucht tegemoet.

De bestuurder bleek onder invloed te zijn van drugs, reed zonder rijbewijs én gaf een valse naam op. De politie besloot de auto te doorzoeken en vond ruim 600 gram verdovende middelen. De vijf personen zijn allemaal aangehouden. Ook kregen zij een proces-verbaal voor het overtreden van de coronaregels.

Het voertuig bleek bovendien al al enige tijd geen geldige tenaamstelling te hebben. Daarom is de auto in beslag genomen.