Hennepkwekerij met 140 planten aangetroffen in woning Haagse Beemden

BREDA - In een woning aan de Jeannette Houwingstraat hebben agenten 12 januari een hennepkwekerij aangetroffen. Er stonden zo’n 140 hennepplanten in de slaapkamers van de woning. Twee mannen zijn aangehouden.

De politie kwam de kwekerij door een tip op het spoor. Dinsdag 12 januari besloten agenten de woning te controleren. Er bleken zo’n 140 hennepplanten in de slaapkamers te staan. In een andere kamer bevond zich een stekkkerij. De 43-jarige bewoner en een 54-jarige man die bij hem op bezoek was, werden aangehouden.