Politie treft plastic zak met vuurwapen uit Frans voertuig aan na tip getuige

BREDA - De politie heeft zondagochtend bij een controle van een Frans voertuig een vuurwapen aangetroffen. Een getuige wees de agenten op de plastic zak met het wapen. De inzittenden van de auto zijn aangehouden.

In de vroege ochtend van zondag 17 januari ontving de politie een ANPR (Automatic Number Plate Recognition) melding dat een verdacht Frans voertuig was gesignaleerd. Op de Heerbaan in Breda kregen agenten de auto in het oog. Daarop werd een controle uitgevoerd.

Terwijl de agenten bezig waren met de controle meldde een getuige zich. Hij vertelde dat er kort voor de controle een plastic zak uit de auto was gegooid. Na een korte zoektocht vonden agenten inderdaad een plastic zak. Daar bleek een vuurwapen in te zitten. De inzittenden van de Franse auto zijn aangehouden.