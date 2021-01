Man aangehouden na knokpartij in huis van arbeidsmigranten aan Abeelstraat

BREDA - Een groep mannen is zaterdagmiddag een huis aan de Abeelstraat in Breda binnengestormd. Vervolgens zijn zij direct in gevecht gegaan met de Oost-Europese bewoners. Eén persoon is aangehouden.

Rond 15.30 uur belt een groep mannen aan bij een woning aan de Abeelstraat waar een aantal Oost-Europese arbeidsmigranten wonen. Als er wordt open gedaan, stormen de mannen direct de woning in en gaan in gevecht met de bewoners. Daarbij wordt onder andere met stokken geslagen.

Tijdens de vechtpartij raakt een van de aanvallers gewond, waarna hij zich verschanst in de badkamer. Ondertussen vertrekt de rest van de knokploeg. Daarop wordt de politie gebeld. Agenten treffen de man aan in de badkamer en houden hem aan.

Over de aanleiding en het verloop van de vechtpartij is niet veel bekend. Daarom roept de politie eventuele getuigen op zich te melden. Heeft u iets gezien of heeft u meer informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 onder vermelding van dossiernummer 2021014301.